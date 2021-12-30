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Общество30 декабря 2021 14:40

На площадь Рыбинска поставили шестиметрового Деда Мороза из снега

Скульптуру создавали 10 дней
Анастасия Голубева
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На площадь Рыбинска поставили шестиметрового Деда Мороза из снега

На площадь Рыбинска поставили шестиметрового Деда Мороза из снега

Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске на площадь имени Дерунова поставили шестиметровую снежную фигуру Деда Мороза. Скульптуру создавали 10 дней. Для ее основания сделали специальные деревянные коробы, в каждый из которых набивали снег. После этого всю получившуюся пирамиду пролили водой, она замерзала два дня до нужного состояния.

- После установленного срока короба сняли, и к работе над изготовлением шестиметрового Деда Мороза приступил главный строитель снежных фигур в Рыбинске — Евгений Тарасов. Несколько дней художник-оформитель вырезал из снежного монолита фигуру новогоднего волшебника. Праздничный вид скульптуре придал ярко-красный цвет, - рассказали в администрации города.