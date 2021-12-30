В Рыбинске стало больше бездомных собак

В области нет государственного приюта, только частные, например, как центр реабилитации бездомных "Шанс". Фото: Администрация Рыбинска

Волонтеры из Рыбинска рассказали, что в 2021 году брошенных собак стало намного больше. На улицах животные остаются по разным причинам, но чаще всего - это предательство хозяев. В области нет государственного приюта, только частные, например, как центр реабилитации бездомных "Шанс". Там уже живет 18 собачек, мест для новых - нет, даже платные передержки переполнены. Животных получается спасать только благодаря энтузиазму местных жителей, которые жертвуют корма и финансы.

— Стараемся спасти с улиц маленьких и молодых — они же как дети! Ничего не умеют, ни еды найти, ни убежища, выжить зимой не смогут. Спасаем самых уязвимых, — рассказывают основательница «Шанса» Ольга Чернышова.

В регионе даже не где стерилизовать бездомных животных. Область вынуждена заключать контракт с подмосковными приютами. Глава Рыбинска Денис Добряков пообещал волонтерам обсудить, как можно изменить ситуацию, чтобы рыбинских собак не возили так далеко, а также подарил центру 30 килограмм корма.

— Нам повезло, что в Рыбинске есть энтузиасты, которые занялись этим вопросом — центр «Шанс», — говорит Денис Добряков. — Призываю бизнесменов и просто неравнодушных рыбинцев помогать активистам: кормом, средствами. И забрать собак отсюда можно и нужно — они воспитанные, здоровые.