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Общество30 декабря 2021 12:05

Ярославец выплатил алименты только под угрозой лишения свободы

Отец не помогал своему ребенку почти полгода
Влада Красоткина
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Отец всегда платил алименты с перебоями.

Отец всегда платил алименты с перебоями.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

36-летний житель Дзержинского района развелся со своей женой. В браке у пары родился ребенок, но достаточно продолжительное время мать одна поднимала малыша. Отец всегда платил алименты с перебоями, но тут совсем пропал на четыре месяца, поэтому девушка обратилась за помощью в суд.

- Задолженность составила 36 тысяч рублей. В ходе судебного рассмотрения подсудимый признал вину, раскаялся в содеянном и до окончания разбирательства задолженность погасил, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Но запоздалая помощь не особо помогла ярославцу. Суд назначил мужчине четыре месяца свободы условно, но если он снова будет избегать выплаты аллиментов, то срок станет реальным.