Ярославец выплатил алименты только под угрозой лишения свободы

Отец всегда платил алименты с перебоями. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

36-летний житель Дзержинского района развелся со своей женой. В браке у пары родился ребенок, но достаточно продолжительное время мать одна поднимала малыша. Отец всегда платил алименты с перебоями, но тут совсем пропал на четыре месяца, поэтому девушка обратилась за помощью в суд.

- Задолженность составила 36 тысяч рублей. В ходе судебного рассмотрения подсудимый признал вину, раскаялся в содеянном и до окончания разбирательства задолженность погасил, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Но запоздалая помощь не особо помогла ярославцу. Суд назначил мужчине четыре месяца свободы условно, но если он снова будет избегать выплаты аллиментов, то срок станет реальным.