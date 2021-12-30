Глава Пошехонского района пообещал помочь многодетной семье, у которой сгорел дом

Семейное гнездышко отстоять у сильнейшего пламени не получилось. Фото: Николай Белов

В канун Нового года, 28 декабря, в доме многодетной семьи из Пошехонья, в котором живет семь детей произошел большой пожар. Бригада спасателей моментально прибыла на место происшествия, но семейное гнездышко отстоять у сильнейшего пламени не получилось. Дом сгорел дотла - нужно строить новый.

Судьба сыграла злую шутку. На улице морозы, зима, а чтобы поднять жилье потребуется не один год. Сейчас семья остановилась у родственницы, но жить без своего теплого угла совсем не просто. Как местные власти, горожане и социальные центры поддерживают погорельцев в трудной ситуации рассказал глава Пошехонского района Николай Белов:

- Сейчас, как можем помогаем. Погорельцам выделили трехкомнатную квартиру для проживания. Вчера, 29 декабря поступили 10 тысяч рублей от департамента госзаказа Ярославской области, также жители помогают и организуют благотворительные сборы. Уже сегодня, 30 декабря, из Ярославля приехала машина с вещами, которые отдали неравнодушные горожане. Сразу после новогодних праздников мы более серьезно сможем финансово поддержать семью. На данный момент это не просто, так как конец года и бюджет распределен. Погорельцам выплатят все пособия, будем деньги из бюджета выделять, обращение к губернатору напишем.