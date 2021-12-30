Следователи проверят действия охранника ярославской поликлиники, распылившего баллончик в лицо женщине

Следователи начали проверку по инциденту в поликлинике Ярославля. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

По инциденту в поликлинике №2 Ярославля, который произошел вечером 29 декабря, следователи инициировали проверку.

- По факту противоправных действий охранника организована доследственная проверка. Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сказали в пресс-службе СКР по Ярославской области.

80-летняя женщина зашла в поликлинику №2 на улице Угличской чтобы погреться. Это не понравилось охраннику медучреждения. Сначала он в грубой форме попросил бабушку уйти, а потом сходил за газовым баллончиком и распылил его содержимое в лицо старушки.

Как рассказал директор регионального департамента здравоохранения Оксан Пиклун, пострадавшую доставили в офтальмологическое отделение Центральной городской больницы, где ей оказали помощь.