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Происшествия30 декабря 2021 10:35

Ярославна заплатила мошенникам полмиллиона рублей, чтобы «спасти сына, попавшего в ДТП»

Возбуждено уголовное дело
Полина Вачнадзе
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80-летняя ярославна стала жертвой телефонных мошенников

80-летняя ярославна стала жертвой телефонных мошенников

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Дзержинского района Ярославля обратилась 80-летняя женщина, которая стала жертвой телефонных мошенников. Бабушке позвонил неизвестный человек и сообщил, что ее сын попал в ДТП и чтобы ему помочь, нужно заплатить. Пенсионерка перевела на счет преступника 500 тысяч рублей.

Когда правды выяснилась, сын, конечно, в ДТП не попадал и денег не просил, что-либо делать было уже поздно. Женщина написала заявление в полицию, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

- Во всех подобных случаях схема мошенничества проста – преступники звонят под видом родственника, либо по его поручению, и сообщают, что близкий человек стал виновником дорожно-транспортного происшествия. В ходе беседы, позвонившие убеждают пожилых людей под предлогом оказания помощи, передать денежные средства тому, кто за ними придет. Полиция напоминает: если неизвестные по телефону сообщают пенсионеру, что у родственника (внука, сына) неприятности и ему срочно нужно передать (отправить) деньги – нет сомнений, это мошенники! При поступлении такого звонка не поддавайтесь панике. Под любым предлогом прекратите разговор с незнакомцем и свяжитесь с родственниками, позвоните в полицию, - предупредили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.