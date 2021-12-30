Автобус №19 в Ярославле будет ходить между корпусами больницы имени Семашко

В Ярославле изменится схема движения автобуса №19. ФОТО: страница Андрея Щенникова, "Фейсбук"

С 1 января у автобуса №19 поменяется схема движения – он будет ходить между корпусами больницы имени Семашко. Эту радостную для многих жителей Перекопа информацию на своей странице в «Фейсбуке» озвучил депутат областной думы Андрей Щенников.

- Жители Перекопа обращались с просьбой о создании прямого маршрута до больницы как в мою общественную приемную, так и к главному врачу ГБУЗ ЯО «Клиническая больница им Н.А.Семашко Елене Ивенковой. Непростой и долгий был путь, процесс согласования занял полгода! Управление городского пассажирского транспорта с перевозчиком ИП Ворониным разработали новую схему движения, - написал Андрей Щенников.

С 1 января автобус №19 будет ходить следующим образом: Улица Гудованцева → Улица Закгейма → Дом коллектива → улица Маланова → Комсомольская площадь → Улица Зеленцовская Улица → Карабулина → Кафедральный собор → Улица Наумова → Выемка → Московский вокзал → Протезное предприятие → Автовокзал → Технический университет → «Арена-2000» → Больничный городок → Павлова → Улица Слепнева → Крестобогородская → Химзавод «Луч» → Улица Гудованцева.