В Ярославле пожарные поздравили с Новым годом детей в больнице

Сотрудники МЧС и пожарные приехали к детям в больницу. ФОТО: группа "Детская онкология-гематология ОДКБ ЯРОСЛАВЛЬ" ВКонтакте

В Ярославле сегодня, 29 декабря, к пациентам третьей областной детской больницы приехали пожарные. Повод – замечательный, поздравить детей с наступающим Новым годом. Один из сотрудников в форме пожарного, но при этом с бородой Деда Мороза залезал к малышам прямо в окна с помощью пожарной лестницы. В руках у него был мешок с долгожданными подарками.

- Кто-то думает, что Дедушка Мороз ездит на лошадях или на оленях, а у нас сегодня побывал самый оригинальный дедушка. И приехал он к больнице на пожарной машине МЧС, даже не на одной. Юные герои читали Дедушке и Снегурочке стихи и получали подарки, с интересом обходили красные машины, рассматривая, как все устроено, сидели в кабине, общались с дядями в форме, - поделились сотрудники больницы в группе ВКонтакте.