В Ростовском кремле Ярославской области откроется выставка карет и саней

На выставке представлено больше 50 экспонатов ФОТО: предоставлены государственным му​​зеем-запов​едником «Ростовский кремль»

В Ростовском кремле Ярославской области завтра, 30 декабря, открывается новая выставка. В конюшенном дворе разместили большое количество карет, саней и велосипедов конца XVIII – первой половины XX века. В будущем здесь создадут такой же тематический музей.

- В экспозиции будет представлено более тридцати экипажей работы западноевропейских и русских мастеров и около пятидесяти предметов из собрания Ростовского кремля. Гости смогут увидеть десяток парадных и повседневных экипажей разных типов, пятнадцать саней, более двадцати велосипедов, настоящий русский выезд с расписными дугами, поддужными колокольчиками и бубенцами, а также рисунки, гравюры и фотографии XIX – XX веков с изображениями лошадей, повозок и карет, - рассказали в правительстве Ярославской области.

Выставка продлится до 27 марта.