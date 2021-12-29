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Происшествия29 декабря 2021 11:10

В Красноперекопском районе Ярославля грузовик сбил женщину

Ее отвезли в больницу
Анастасия Голубева
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В Красноперекопском районе Ярославля грузовик сбил женщину

В Красноперекопском районе Ярославля грузовик сбил женщину

Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Красноперекопском районе Ярославля вчера, 28 декабря, примерно в 16 часов на улице Гагарина произошло ДТП. Около дома №44 грузовик «МАЗ», за рулем которого был 53-летний водитель, сбил женщину. Она в этот момент переходила дорогу.

53-летнюю местную жительницу с травмами отвезли в больницу.

- На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, МЧС, медики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.