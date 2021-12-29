Новогодняя ночь в Рыбинске: в городе устроят праздничный салют

В Рыбинске в новогоднюю ночь решили устроить праздничный фейерверк Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске в новогоднюю ночь все же решили устроить праздничный фейерверк. Запустят его в 1:00 в районе площади Дерунова.

- Так красиво город завершит год своего 950-летия, - сказали в администрации Рыбинска.

Салютом все и ограничится. По распоряжению Роспотребнадзора все массовые мероприятия отменены из-за COVID-19. Только на площадях у учреждений культуры с полудня до 19 часов пройдут музыкальные поздравления «Хорошее настроение».

Сейчас на региональном уровне решается вопрос о том, чтобы на одну ночь разрешить кафе и ресторанам закрыться позже 23:00. Пока что на них действуют временные ограничения, а также система входа по QR-коду или 30-процентная загрузка зала.