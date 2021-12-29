Какие смартфоны ярославцы получат в подарок на Новый год

Жители чаще всего отдают предпочтения южнокорейским и китайским производителям. Фото: ПАО "Мегафон"

Жители Ярославской области чаще всего отдают предпочтения южнокорейским и китайским производителям. В лидеры рейтинга вошли модели:

- Samsung Galaxy A12;

- Realme C21Y;

- Xiaomi Redmi 9A;

- Xiaomi Redmi 10;

- Samsung Galaxy A22s.

По сравнению с прошлым годом средняя цена смартфона выросла на 14% и составила 40 тысяч рублей. Такой рост обусловлен популярностью последней модели Apple - iPhone 13, которая у ярославцев лидирует среди продаж в интернет-магазине МегаФона.

Среди современных гаджетов в подарок жители региона предпочитают, как и в прошлом году, смарт-браслеты. Наиболее популярные модели брендов Huawei, Honor, Jet и Xiaomi. Вторую позицию занимают смарт-часы. Они показали двукратный рост по сравнению с прошлым годом. В ТОП-3 умных аксессуаров у ярославцев вошли и детские-часы.