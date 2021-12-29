Ярославские рестораторы просят ослабить ковид-ограничения

Многие заведения находятся на грани закрытия. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сообщество рестораторов Ярославской области попросило врио губернатора Михаила Евраева ослабить коронавирусные ограничения. Обращение подписали 69 бизнесменов. Сейчас многие заведения находятся на грани закрытия, за 2021 год их прибыль упала на 60 - 100%.

- По результатам опроса, проведенного федерацией рестораторов и отельеров среди 60 организаций общественного питания городов Ярославль, Рыбинск, Углич на 02.11.2021, с момента введения последних ковидных ограничений и запретов, доходность заведений общественного питания снизилась на величину от 60 до 100%. 21% опрошенных планируют закрывать свои заведения», — прописано в обращении рестораторов.

Предприниматели просят увеличить загрузку помещений до 50%, убрать запрет на работу после 23:00, отменить ограничения на новогоднюю ночь и установить пониженную ставку УСН.

Со своей стороны заведения обязуются неукоризненно обеспечивать соблюдение действующих рекомендаций и санитарных норм для охраны здоровья своих посетителей.