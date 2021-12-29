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Общество29 декабря 2021 9:20

В Ярославле троллейбус столкнулся с машиной и вылетел на обочину

В полиции рассказали о пострадавших
Влада Красоткина
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Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Фото: Подслушано у водителей. Ярославль

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Фото: Подслушано у водителей. Ярославль

28 декабря около 13:00 в Ярославле на Московском проспекте произошло ДТП с троллейбусом и двумя легковушками. Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения. На записи видно, как общественный транспорт задел авто "SsangYong" из-за чего иномарка врезалась в "Рено". Троллейбус же в это время вылетел на обочину и врезался в сугроб.

- По предварительной информации пострадавших нет, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.