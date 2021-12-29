Технологии, смартфоны, подарки: чем запомнился 2021-й

Tele2 поздравляет клиентов с наступающим Новым годом и Рождеством Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Технологии

В 2021 году компания выступила в качестве центра компетенций во втором этапе программы по устранению цифрового неравенства «Ростелекома». В результате услуги 4G и голосовой связи стали доступны еще в 330 малых населенных пунктах страны, где проживает от 100 до 500 человек.

В ЦФО проект затронул Ярославскую, Костромскую, Владимирскую, Смоленскую и Калужскую области, в 2022 году он распространится еще на несколько регионов. Компания стала лучшим оператором по доступности сети 4G согласно данным отчета Opensignal и продолжила развивать 5G.

Оператор запустил тестовую сеть пятого поколения на всех станциях Казанского метрополитена и обеспечил 100%-е покрытие 5G Ready на новой трассе М-11. В течение года клиенты получали подарки в кафе по понедельникам, а накануне Нового года жителям предложили пул скидок для зимнего вида отдыха. Партнерами стали кофейни, горнолыжные комплексы, сети АЗС, что оценят путешественники, и многие другие компании.

Уникальные предложения

Следуя «Другим правилам», оператор сделал бессрочными остатки минут и гигабайтов, а также предложила абонентам распоряжаться минутами как новой валютой: их можно обменивать на фильмы онлайн-кинотеатра Wink или скидки на смартфон Xiaomi.

Расширились и возможности для клиентов: Туле и Москве протестировали услугу с подключением клиентам домашнего интернета, а во всех регионах страны клиенты оценили услугу безопасного подключения к Сети – «Дети онлайн» и сервис «Смарт Паркинг» для удобной оплаты парковок.

Цифровые подключения

Компания первой в России предложила пользователям удаленно регистрировать SIM-карты с помощью неквалифицированной электронной подписи в приложении «Госключ».

Оператор также первым предоставил возможность подключения eSIM с идентификацией через Единую биометрическую систему.

В 2021 году абоненты вовлекались и в социальные инициативы – сдавали на утилизацию старые телефоны в рамках проекта «Переплавка» и помогали освоить мобильный интернет пожилым людям в ходе кампании «Чужих бабушек не бывает». О работе службы поддержки зрители больше узнали из онлайн-сериала, основанного на реальных историях из жизни клиентов Tele2, сообщает пресс-служба компании.