В Ярославле пройдет прямая линия с руководителями отделов полиции

29 декабря в Ярославле пройдут прямые телефонные линии с руководителями районных отделов полиции Фото: Полина Вачнадзе

Сегодня, 29 декабря, в Ярославле пройдут прямые телефонные линии с руководителями районных отделов полиции. Звонки принимаются с 16:00 до 17:00.

Любой желающий может позвонить руководителям территориальных органов в Ярославле и районах области, задать волнующий его вопрос и получить на него компетентный ответ.

С номерами телефонов, по которым 29 декабря с 16:00 до 17:00 можно позвонить и задать свои вопросы, можно ознакомиться на сайте УМВД России по Ярославской области.

Прямые телефонные линии с руководством территориальных органов МВД России на районном уровне:

- ОМВД России по Дзержинскому городскому району

Начальник подполковник полиции Магомедов Ренат Зейнуллаевич

телефон (4852) 59-14-21,

- ОМВД России по Заволжскому городскому району

Начальник полковник полиции Волков Валерий Павлович

телефон (4852) 72-31-69,

- ОМВД России по Кировскому городскому району

Начальник подполковник полиции Капрашов Вячеслав Николаевич

телефон (4852) 32-90-49,

- ОМВД России по Красноперекопскому городскому району

Начальник подполковник полиции Аманулин Алям Рожапович

телефон (4852) 21-51-54,

- ОМВД России по Ленинскому городскому району

Начальник подполковник полиции Сабуров Андрей Юрьевич

телефон (4852) 73-82-24,

- ОМВД России по Фрунзенскому городскому району

Начальник полковник полиции Гуцев Андрей Вячеславович

телефон (4852) 46-36-57.