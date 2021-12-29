В Ярославле пройдет прямая линия с руководителями отделов полиции

29 декабря в Ярославле пройдут прямые телефонные линии с руководителями районных отделов полиции
Фото: Полина Вачнадзе
Сегодня, 29 декабря, в Ярославле пройдут прямые телефонные линии с руководителями районных отделов полиции. Звонки принимаются с 16:00 до 17:00.
Любой желающий может позвонить руководителям территориальных органов в Ярославле и районах области, задать волнующий его вопрос и получить на него компетентный ответ.
С номерами телефонов, по которым 29 декабря с 16:00 до 17:00 можно позвонить и задать свои вопросы, можно ознакомиться на сайте УМВД России по Ярославской области.
Прямые телефонные линии с руководством территориальных органов МВД России на районном уровне:
- ОМВД России по Дзержинскому городскому району
Начальник подполковник полиции Магомедов Ренат Зейнуллаевич
телефон (4852) 59-14-21,
- ОМВД России по Заволжскому городскому району
Начальник полковник полиции Волков Валерий Павлович
телефон (4852) 72-31-69,
- ОМВД России по Кировскому городскому району
Начальник подполковник полиции Капрашов Вячеслав Николаевич
телефон (4852) 32-90-49,
- ОМВД России по Красноперекопскому городскому району
Начальник подполковник полиции Аманулин Алям Рожапович
телефон (4852) 21-51-54,
- ОМВД России по Ленинскому городскому району
Начальник подполковник полиции Сабуров Андрей Юрьевич
телефон (4852) 73-82-24,
- ОМВД России по Фрунзенскому городскому району
Начальник полковник полиции Гуцев Андрей Вячеславович
телефон (4852) 46-36-57.