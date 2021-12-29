29 декабря в Ярославле отключат отопление и свет

Тепло выключат в 9 утра и включат только в 15:00 дня. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

29 декабря на центральных улицах Ярославля отключат отопление. Тепло выключат в 9 утра и включат только в 15:00 дня.

Померзнуть придется жителям следующих адресов:

- Волжская набережная №№ 61, 67, 69

- улица Кооперативная №№ 12Б, 14 к.2, 14, 19А, 19к.2

- проспект Ленина №№ 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11/74

- улица Победы №№ 1/30, 3, 5А, 5Б

- улица Республиканская №№ 8Б, 10

- улица Терешковой №№ 21, 23, 25, 28

- улица Фурманова № 1

- улица Кооперативная, № 12А (адм. зд.)

- улица Ленина, №№ 1А (адм.зд.), 2 (гостиница Турист), 4А (д/с № 67), 6А (д/с № 67), 11А (ГЦТТ МОУ ДО), 11Б (д/с № 3), 11В (д/с № 3)

- улица Пятницкая №№ 5(адм.зд.), 6 (адм.зд.)

- улица Республиканская, №№ 7 (адм.зд.), 12/2 (адм.зд.)

- улица Советская, №№ 66 (СОШ № 37)

- улица Терешковой, №№ 29А (адм.зд.)

- улица Фурманова №№ 4 (адм.зд.), 6А

Кроме этого с 13:00 дня и до 17:00 вечера отключат свет на улицах Б. Октябрьская №№ 73, 73 корпус 2 и Володарского №№ 3, 3а , 5, 7, а также на проспекте Толбухина №№ 6, 6 корпус 2, 8/75