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Общество29 декабря 2021 6:30

Житель Рыбинска заколол приятеля гвоздем

Ему грозит до 10 лет лишения свободы
Влада Красоткина
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За преступление мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

За преступление мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Рыбинске Скорая помощь в одну из больниц города экстренно доставила 32-летнего мужчину с проникающим ранением в груди.

Рана оказалась не простой - ее «автором» был гвоздь. Железный стержень пострадавшему вколол его знакомый.

- Сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый в совершении преступления 30-летний житель Рыбинска. Мужчиной даны признательные показания. Он пояснил, что в ходе конфликта со знакомым нанес ему несколько ударов гвоздем, который оказался в кармане куртки, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

За преступление мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.