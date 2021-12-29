Житель Рыбинска заколол приятеля гвоздем

За преступление мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Рыбинске Скорая помощь в одну из больниц города экстренно доставила 32-летнего мужчину с проникающим ранением в груди.

Рана оказалась не простой - ее «автором» был гвоздь. Железный стержень пострадавшему вколол его знакомый.

- Сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый в совершении преступления 30-летний житель Рыбинска. Мужчиной даны признательные показания. Он пояснил, что в ходе конфликта со знакомым нанес ему несколько ударов гвоздем, который оказался в кармане куртки, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

За преступление мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.