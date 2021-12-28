В Ярославле на Московском проспекте устранили большую аварию

На Московском проспекте произошел обрыв ЛЭП. Фото: "Подслушано у водителей. Ярославль"

28 декабря около 13:00 в Ярославле на Московском проспекте образовалась большая пробка. Загруженность дороги сервис Яндекс. Карты оценил на 9 баллов. Причиной затора стал обрыв проводов - встали два троллейбуса. Одних из них на скорости вынесло на обочину.

Авария произошла днем, недалеко от отеля "Азимут". На этой части дороги, как раз концентрируется большое количество авто, которые выезжают с Красноперекопского и Фрунзенского районов, а также с самого Московского проспекта.

Устранить последствия происшествия смогли только к вечеру.

- В 17:25 движение троллейбусов №№5, 9 было восстановлено, - сообщили в пресс-службе мэрии.