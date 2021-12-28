«Водителя выбросило на проезжую часть»: в Ярославском районе столкнулись два грузовика

Пострадавшего увезли в больницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 28 декабря, примерно в 11:50 в Ярославском районе на 293 километре трассы «Холмогоры» произошла авария. Столкнулись два грузовика – «Ивеко» и «ГАЗ», второй ехал по встречной дороге. Автомобили настолько сильно врезались друг в друга, что водителя «Ивеко» выбросило прямо на дорогу, где на него наехал грузовик «Ман».

Пострадавшим оказался 51-летний житель Архангельской области, его сразу же увезли в больницу.

- На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, МЧС, медики. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.