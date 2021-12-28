В Некоузском районе Ярославской области открылся Дом культуры Фото: Правительство Ярославской области

В поселке Волга Некоузского района Ярославской области открылся новый Дом культуры. Прошлый ДК сгорел 20 лет назад, и жителям не хватало такого места, где они могли бы собраться все вместе.

– Для нас открытие Дома культуры – событие долгожданное, – сказала заведующая библиотекой Мария Кузьмина. – Более 20 лет прошло с момента, когда сгорел прежний клуб, был уничтожен весь книжный фонд. Библиотека и клуб переезжали несколько раз, последние 15 лет работали в здании бывшей поликлиники, где условия самые скромные. Хочется надеяться, что современная мебель и техника сделают пребывание читателей удобным, и волжане будут активнее включаться в культурную жизнь.

Помимо библиотеки, здесь откроются детские творческие кружки.

На строительство Дома культуры потратили более 11 миллионов рублей, здание строили два года.