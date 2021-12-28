Ярославцев штрафуют за вырубку елок

Специалисты объезжают территории на новых автомобилях с повышенной проходимостью и снегоходах. Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области поставили на особый контроль незаконную вырубку елей. В лесах, которые чаще всего подвергаются нашествию "дровосеков" ежедневно проводят рейды. Специалисты объезжают территории на новых автомобилях с повышенной проходимостью и снегоходах.

– Граждане обязаны иметь при себе разрешительные документы на заготовку деревьев, – пояснил директор регионального департамента лесного хозяйства Николай Савельев. – В случае выявления фактов незаконной рубки елей нарушитель не только обязан возместить вред, нанесенный лесному хозяйству, но и будет привлечен к уголовной и административной ответственности.

За незаконную рубку хвойных в предновогодний период ярославцам грозят уголовная ответственность с наказанием в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей, принудительные работы на срок до двух лет со штрафом в размере от 100 до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от 100 до 200 тысяч рублей.

Если елку все таки получилось срубить так, чтобы никто не увидел, то радоваться не стоит. С целью проверки правомерности перевозки елей на постах ГИБДД дежурят лесники.