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Общество28 декабря 2021 12:50

Каким правилам должны следовать туристы во время новогодних праздников в Ярославской области

Актуальный список ограничений на развлечения в регионе
Влада Красоткина
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Правительство области напомнило туристам, правила для комфортной новогодней поездки.

Правительство области напомнило туристам, правила для комфортной новогодней поездки.

Фото: Правительство Ярославской области

Приближаются длинные новогодние выходные, а это значит, что Ярославская область в ближайшее время будет принимать не малое количество гостей.

Чтобы отдых прошел хорошо необходимо знать актуальный список ограничений в регионе. Правительство области напомнило туристам, правила для комфортной новогодней поездки в 2022 году:

- Въехать в регион можно всеми видами транспорта;

- В транспорте и во всех общественных местах обязательно носить маску и соблюдать социальную дистанцию;

- Кафе, бары и рестораны работают до 23:00, допуск посетителей осуществляется при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19 или с загрузкой не более 30% (узнавать информацию необходимо заранее);

- Питание организованных групп численностью 10 человек и более осуществляется только при наличии у каждого члена организованной группы сертификата о вакцинации или сертификата о перенесенном заболевании.

- Музеи, выставочные залы и культурные пространства открыты для посещения. Допуск посетителей разрешен при наличии сертификата о вакцинации или сертификата о перенесенном заболевании либо с загрузкой объекта в объеме не более 30%;

- Святыни и храмы открыты для посещения туристами при условии соблюдения масочного режима и социальной дистанции;

- На территории области разрешены охота и рыбалка.