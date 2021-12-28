Каким правилам должны следовать туристы во время новогодних праздников в Ярославской области

Правительство области напомнило туристам, правила для комфортной новогодней поездки. Фото: Правительство Ярославской области

Приближаются длинные новогодние выходные, а это значит, что Ярославская область в ближайшее время будет принимать не малое количество гостей.

Чтобы отдых прошел хорошо необходимо знать актуальный список ограничений в регионе. Правительство области напомнило туристам, правила для комфортной новогодней поездки в 2022 году:

- Въехать в регион можно всеми видами транспорта;

- В транспорте и во всех общественных местах обязательно носить маску и соблюдать социальную дистанцию;

- Кафе, бары и рестораны работают до 23:00, допуск посетителей осуществляется при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19 или с загрузкой не более 30% (узнавать информацию необходимо заранее);

- Питание организованных групп численностью 10 человек и более осуществляется только при наличии у каждого члена организованной группы сертификата о вакцинации или сертификата о перенесенном заболевании.

- Музеи, выставочные залы и культурные пространства открыты для посещения. Допуск посетителей разрешен при наличии сертификата о вакцинации или сертификата о перенесенном заболевании либо с загрузкой объекта в объеме не более 30%;

- Святыни и храмы открыты для посещения туристами при условии соблюдения масочного режима и социальной дистанции;

- На территории области разрешены охота и рыбалка.