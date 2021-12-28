В Рыбинске мужчину зажало между двумя грузовиками

Мужчине грозит до трех лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Рыбинске Ярославской области на промышленном предприятие водитель работал на грузовом тягаче «Скиния». Во время разворота мужчина потерял управление и столкнулся с припаркованным фронтальным погрузчиком.

- В результате столкновения погрузчик откатился назад в сторону припаркованного за ним грузового автомобиля. В это время между погрузчиком и грузовиком находился 33-летний мужчина. Он был зажат между двумя машинами, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Пострадавший получил серьезные переломы, которые нанесли тяжелый вред его здоровью. На данный момент дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд. Водителю "Скиния" грозит до трех лет лишения свободы.