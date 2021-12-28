Московский проспект стоит: в Ярославле пробки в девять баллов

Причины пробки на данный момент уточняются. Фото: Яндекс. Карты

Ярославль вновь встал в девятибалльные пробки. Движение на Московском проспекте практически парализовано.

- Оборвались провода, встали троллейбусы, за ними и остальной транспорт, образовался затор, - рассказывают очевидцы о причине пробки на главной артерии города.

Если верить сервису «Яндекс.Карты, застопорила движение и авария на пересечении проспекта и улицы Малая Пролетарская. Плотно стоят улица Мельничная и Вишняки, Ямская улица. Не выехать с проспекта Фрунзе, «красное» Суздальское шоссе. Авария на Комсомольской и затор на Богоявленской площади. Улицы Свердлова и Республиканская сейчас также стоят в пробке.

Точная причина пробки на данный момент уточняются.