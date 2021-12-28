За фото, сделанное в Ярославской области, можно выиграть ночь в отеле или билеты в театр

Конкурс на лучшее фото из Ярославской области уже начался Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославской области стартовал праздничный конкурс, организованный правительством региона и туристическим порталом «Visit Ярославия». Победителей ждут приятные призы: за первое место – ночь в ярославском отеле, за второе – два билета в Волковский театра, за третье – сувенирный набор варенья.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно подписаться на группы организаторов и под постом разместить фото на тему «Как провели каникулы в Ярославской области». Важное условие – необходимо сделать репост на свою страницу.

- Победителей выберут по наибольшему числу лайков на комментариях с фотографиями. Можно подключать друзей и родных, но нельзя пользоваться сервисами накруток. За этим будем следить, предупреждают организаторы.

Итого конкурса подведут 11 января.