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Фотоконкурсы28 декабря 2021 10:15

За фото, сделанное в Ярославской области, можно выиграть ночь в отеле или билеты в театр

Правительство региона и турпортал «Visit Ярославия» проводят конкурс
Полина Вачнадзе
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Конкурс на лучшее фото из Ярославской области уже начался

Конкурс на лучшее фото из Ярославской области уже начался

Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославской области стартовал праздничный конкурс, организованный правительством региона и туристическим порталом «Visit Ярославия». Победителей ждут приятные призы: за первое место – ночь в ярославском отеле, за второе – два билета в Волковский театра, за третье – сувенирный набор варенья.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно подписаться на группы организаторов и под постом разместить фото на тему «Как провели каникулы в Ярославской области». Важное условие – необходимо сделать репост на свою страницу.

- Победителей выберут по наибольшему числу лайков на комментариях с фотографиями. Можно подключать друзей и родных, но нельзя пользоваться сервисами накруток. За этим будем следить, предупреждают организаторы.

Итого конкурса подведут 11 января.