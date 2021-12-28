Глава Рыбинска Денис Добряков купил себе самолет

Любовь главы Рыбинска к небу хорошо известна. ФОТО: проект «Поднять Россию» /instagram.com

Глава Рыбинска Денис Добряков, который известен своей любовью к парашютному спорту и небу, купил себе личный самолет. Правда, довольно старенький и не на ходу.

- Я сейчас развалину такую купил старую и не знаю еще, боюсь, восстановлю или нет. По деньгам, по которым я могу себе позволить, я выбрал старенький, не летающий самолетик. Очень хочу его восстановить, - сказал глава Рыбинска.

В 2018 году Денис Добряков удивил первую женщину-космонавта Валентину Терешкову, прыгнув с парашютом с букетом ромашек для нее. А в 2019 году на парашюте спустился с высоты 9000 метров.