В Ярославской области замерзает поселок

В поселке Ярославской области люди замерзают из-за проблем с отоплением Фото: Полина Вачнадзе

Жители поселка Бурмакино Некрасовского района обратились к врио губернатора Михаилу Евраеву с просьбой о помощи. Поселок замерзает, из-за низкой температуры в помещениях пришлось закрыть детский сад.

- Помогите нам, пожалуйста. Была авария на теплотрассе около домов на улице Спортивной, рядом детский сад. После ремонта что-то пошло не так, температура в группах не превышает 10 градусов. Сад закрыли, вторую неделю дети сидят дома. Впереди праздники, никто ничего не делает, чтобы устранить неполадки. А 10 января нам опять придется оставить детей дома и дальше не известно, что будет, - пишут бурмакинцы.

Мерзнут и дети в школах, дома тоже не согреться – холодно. Кое-как люди пытаются согреться обогревателями, но какие придут счета за электричество представить не сложно. Да и делать перерасчет за отопление, которого почти нет, тоже никто не спешит.