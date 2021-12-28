«Три автобуса на линии»: ярославцы мерзнут на остановках в ожидании автобуса №66

Ярославцы в мороз не могут дождаться транспорта Фото: Олег УКЛАДОВ

Когда транспорт станет ходить по расписанию? Этот вопрос сейчас как никогда актуален у ярославцев. Немало возмущения вызывает работа автобуса №66 «НЗКИ – Больничный городок».

- Людям на работу ехать! Три автобуса на линии, - пишут сегодня, 28 декабря, пассажиры в соцсетях.

- Утром в шесть часов муж уже постоянно не может уехать на работу, просто потому, что не влезает в автобус. Несколько человек остаются на остановке. Интервалы по полчаса. Каждый день опаздывает.

Свою жалобы ярославцы опубликовалина странице врио губернатора Ярославской области Михаила Евраева. Ответил департамент городского хозяйства мэрии:

- По маршруту автобуса №66 проведена проверка регулярности работы. Приняты меры к перевозчику с целью соблюдения установленного расписания движения. По данному маршруту проводится мониторинг заполняемости автобусов. По результатам мониторинга будут приняты необходимые меры с целью обеспечения провозных возможностей на маршруте.

Если верить онлайн-карте на сайте «Ярготранса», то сейчас, когда час пик уже прошел, на 66-м маршруте работает семь машин.

Не довольны ярославцы и графиком движения 42-го автобуса, а точнее, действиями некоторых водителей.

- Автобуса ехал пустой, не забрав пассажиров с конечной. Что за произвол? На улице не лето!

Гнев ярославцев сегодня обрушился и на трамваи.

- Почему утром в час пик нет 6-го трамвая? Почему в холод люди должны мерзнуть и долго ждать транспорт, который приезжает битком, что люди из него вываливаются, туда не влезть. Транспорт приходит без кондуктора, битком, еще и маленькие автобусы, как специально пускают. Куда делись большие автобусы? Где трамваи?