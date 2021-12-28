Ярославец угрожал соседке пистолетом из-за лая собаки

Ярославец угрожал соседке пистолетом-зажигалкой, но женщина приняла его за настоящий Фото: Иван МАКЕЕВ

Жителю Заволжского района Ярославля грозит срок за угрозы в адрес соседки. Конфликт между соседями возник из-за лая собаки, который мешал мужчине.

Не сумев договориться по-человечески, пьяный ярославец начал угрожать женщине пистолетом, требуя угомонить животное. Пистолет оказался зажигалкой, но перепуганная соседка об этом не знала и восприняла действия нетрезвого человека как реальную угрозу. Хозяйка собаки обратилась в полицию.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Подозреваемому грозит лишение свободы до двух лет, - уточнили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.