В Ярославском зоопарке поселился японский журавль

В Ярославском зоопарке поселился новый житель – японский журавль. Скриншот с видео, группа "Ярославский зоопарк" ВКонтакте

В Ярославском зоопарке поселился новый житель – японский журавль. Самка Миюки приехала из Омского заповедника и сейчас обживает свой новый дом.

- Миюки делает первые шаги осторожно и не спеша, осматривая владения. А по соседству ее уже ждет наш японский журавль-самец. Пока они только приглядываются друг к другу, но вскоре Миюки переедет с своему другу, - рассказали в зоопарке.

Японский журавль – второй по малочисленности вид журавлей. Рост у него около 158 сантиметров. Красива не только птица, но и ее танец. Понаблюдать за ним можно будет очень скоро.