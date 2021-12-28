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Дом. Семья28 декабря 2021 7:13

В Ярославском зоопарке поселился японский журавль

Миюки приехала в Ярославль из Омского заповедника
Полина Вачнадзе
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В Ярославском зоопарке поселился новый житель – японский журавль. Скриншот с видео, группа "Ярославский зоопарк" ВКонтакте

В Ярославском зоопарке поселился новый житель – японский журавль. Скриншот с видео, группа "Ярославский зоопарк" ВКонтакте

В Ярославском зоопарке поселился новый житель – японский журавль. Самка Миюки приехала из Омского заповедника и сейчас обживает свой новый дом.

- Миюки делает первые шаги осторожно и не спеша, осматривая владения. А по соседству ее уже ждет наш японский журавль-самец. Пока они только приглядываются друг к другу, но вскоре Миюки переедет с своему другу, - рассказали в зоопарке.

Японский журавль – второй по малочисленности вид журавлей. Рост у него около 158 сантиметров. Красива не только птица, но и ее танец. Понаблюдать за ним можно будет очень скоро.