В Ярославле коммунальщики готовятся к новогодним авариям

Коммунальные службы будут работать в режиме "Повышенная готовность".
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В новогодние праздники с 30 декабря по 8 января в Ярославле коммунальные службы будут работать в режиме "Повышенная готовность". На опасный период подготовили 317 бригад, в которые входит 1353 специалиста и 470 служебных машин.
– На всех предприятиях энергетики и ЖКХ сформированы графики круглосуточного дежурства с назначением ответственных лиц, – рассказала и. о. директора департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Мария Сачкова.
В Центре управления жилищно-коммунальным комплексом области уже создан резерв материалов, оборудования и топлива.