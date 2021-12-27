Рецепт оливье с языком от Сергея Жукова

Сергей Жуков рассказал рецепт фирменного оливье с языком.Фото: Кристина Агабекян
Сергей Жуков: “Без чего уж точно нельзя представить себе новогодний стол, так это без салата оливье. Традиционное праздничное угощение готовится по разным рецептам: кто-то кладет в салат колбасу, кто-то курицу, а кто-то и вовсе рыбу.
В ярославском “Руки ВВерх! Бар” посетителей угощают фирменным оливье с языком. Я расскажу вам рецепт этого салата и надеюсь, что он придется вам по вкусу”.
В ярославском “Руки ВВерх! Бар” посетителей угощают фирменным оливье с языком. Фото: Кристина Агабекян
Ингредиенты (на 4 порции):
Огурцы свежие - 120г
Огурцы маринованные - 120г
Язык говяжий - 120г
Горошек консервированный - 120г
Картофель - 120г
Морковь - 120г
Яйцо перепелиное - 40г
Хрен столовый - 40г
Майонез - 120г
Помидоры Черри - 4 шт
Зелень (укроп, петрушка) - 1 пучок
Соль и специи - по вкусу
- Отварить говяжий язык. Следом отварить яйца, картофель и морковь.
- Всё остудить, очистить от кожуры и скорлупы. Нарезать на кубики отварные овощи, язык, а также маринованные и свежие огурцы, очищенные от кожуры.
- Соединить все ингредиенты вместе с консервированным горошком.
- Порубить зелень и добавить ее в салат.
- Хрен смешать с майонезом и использовать в качестве заправки для салата.
- Добавить соль и специи по вкусу. Хорошенько перемешать всё.
- Выложить салат в блюдо для подачи.
- Для украшения можно использовать помидоры черри, слайсы говяжьего языка, перепелиные яйца, редис и веточки зелени.