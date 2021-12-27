Рецепт оливье с языком от Сергея Жукова

Сергей Жуков рассказал рецепт фирменного оливье с языком.Фото: Кристина Агабекян

Сергей Жуков: “Без чего уж точно нельзя представить себе новогодний стол, так это без салата оливье. Традиционное праздничное угощение готовится по разным рецептам: кто-то кладет в салат колбасу, кто-то курицу, а кто-то и вовсе рыбу.

В ярославском “Руки ВВерх! Бар” посетителей угощают фирменным оливье с языком. Я расскажу вам рецепт этого салата и надеюсь, что он придется вам по вкусу”.

В ярославском “Руки ВВерх! Бар” посетителей угощают фирменным оливье с языком. Фото: Кристина Агабекян

Ингредиенты (на 4 порции):

Огурцы свежие - 120г

Огурцы маринованные - 120г

Язык говяжий - 120г

Горошек консервированный - 120г

Картофель - 120г

Морковь - 120г

Яйцо перепелиное - 40г

Хрен столовый - 40г

Майонез - 120г

Помидоры Черри - 4 шт

Зелень (укроп, петрушка) - 1 пучок

Соль и специи - по вкусу

- Отварить говяжий язык. Следом отварить яйца, картофель и морковь.

- Всё остудить, очистить от кожуры и скорлупы. Нарезать на кубики отварные овощи, язык, а также маринованные и свежие огурцы, очищенные от кожуры.

- Соединить все ингредиенты вместе с консервированным горошком.

- Порубить зелень и добавить ее в салат.

- Хрен смешать с майонезом и использовать в качестве заправки для салата.

- Добавить соль и специи по вкусу. Хорошенько перемешать всё.

- Выложить салат в блюдо для подачи.

- Для украшения можно использовать помидоры черри, слайсы говяжьего языка, перепелиные яйца, редис и веточки зелени.