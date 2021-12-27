Ярославль встал в 9-балльные пробки

В Ярославле пробки в 9 баллов. Скриншот Яндекс.Карты

Ярославль встал в пробки. Яндекс.Карты показывают заторы в девять баллов.

В красный цвет окрашены улицы рядом с Октябрьским мостом. По центру города тоже быстро не проехать: стоят улицы Советская, Республиканская, Свободы, Свердлова. На Первомайской и площади Волкова тоже пробки. Улицы Собинова и Победы, а также часть улицы Свободы (в сторону центра) – бордовые.

Пробка на Мельничной и у Московского вокзала. Стоят Калинина и Нефтяников. Так что сегодня ярославцы вряд ли быстро доедут с работы домой.