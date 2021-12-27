Глава Рыбинска приехал поздравить многодетную семью с Новым годом, а в итоге искал причину коммунальной аварии

Встречу нарушила внезапная коммунальная авария. Фото: Тимур.Жив.Рядом"

Глава Рыбинска Денис Добряков пришел поздравить в канун Нового года многодетную семью, в которой живет тяжелобольной мальчик Тимур. Но трогательную встречу и вручение подарков нарушила внезапная коммунальная авария.

- Встреча не прошла без конфуза: именно в этот момент случилась авария на чердаке дома, в следствие чего наш 2-х этажный дом затопило горячей водой, - рассказала мама Тимура в группе "Тимур.Жив.Рядом".

ЧП произошло на улице Горького №4. Мэр Рыбинска решил лично найти причину аварии и поднялся на чердак дома.