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Общество27 декабря 2021 14:32

Глава Рыбинска приехал поздравить многодетную семью с Новым годом, а в итоге искал причину коммунальной аварии

Во время поздравления с потолка дома потекла горячая вода
Влада Красоткина
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Встречу нарушила внезапная коммунальная авария. Фото: Тимур.Жив.Рядом"

Встречу нарушила внезапная коммунальная авария. Фото: Тимур.Жив.Рядом"

Глава Рыбинска Денис Добряков пришел поздравить в канун Нового года многодетную семью, в которой живет тяжелобольной мальчик Тимур. Но трогательную встречу и вручение подарков нарушила внезапная коммунальная авария.

- Встреча не прошла без конфуза: именно в этот момент случилась авария на чердаке дома, в следствие чего наш 2-х этажный дом затопило горячей водой, - рассказала мама Тимура в группе "Тимур.Жив.Рядом".

ЧП произошло на улице Горького №4. Мэр Рыбинска решил лично найти причину аварии и поднялся на чердак дома.