Сбербанк запустил точку нового формата обслуживания в торговом центре

ФОТО: ПАО Сбербанк

В Ярославле начал работу мини-офис нового формата Сбера. Он появился в дополнение к уже действующим традиционным отделениям.

Мини-офис находится на 1 этаже торгово-развлекательного центра «Аура» на ул.Победы, 41 Здесь можно протестировать компоненты «умного дома», смарт-дисплей SberPortal, ТВ-медиацентр с умной камерой SberBox Top, а такженасладиться кофейными напитками.

ФОТО: ПАО Сбербанк

В мини-офисе любой посетитель торгового центра может получить консультацию и сразу оформить вклад, кредит или кредитную карту, подписку СберПрайм или другие сервисы экосистемы.

Вадим Лушин, управляющий Ярославским отделением Сбербанка:

- Мини-офис расширяет и дополняет привычные форматы присутствия Сбера. Мы стремимся консультировать наших клиентов там, где им это удобно. Совершая покупки в торговом центре, посетители могут получать услуги Сбера, не тратя на это дополнительное время. Мы надеемся, что новый формат придется по душе ярославцам и гостям города.