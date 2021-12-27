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Общество27 декабря 2021 11:40

График работы почты в новогодние праздники в Ярославской области

Рассказываем, как будут работать почтовые отделения региона в праздничные дни
Полина Вачнадзе
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В новогодние праздники график работы отделений Почты России будет изменен

В новогодние праздники график работы отделений Почты России будет изменен

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В новогодние праздники график работы отделений Почты России будет изменен.

Как сообщили в пресс-службе ярославского управления, 31 декабря все отделения в регионе будут работать по режиму воскресенья. Выходные дни – 1, 2 и 7 января.

- В эти дни почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ, - уточнили в ведомстве.

3, 4, 5, 6, 8 и 9 января для сотрудников почты станут обычными рабочими днями. Однако в сельских почтовых отделениях может быть установлен иной график.