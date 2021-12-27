Три больницы в Ярославле перестали принимать COVID-пациентов

В Ярославле еще два медучреждения перестали принимать пациентов с COVID-19 Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ярославле еще два медучреждения перестали принимать пациентов с COVID-19. Речь идет о больницах №2 и №9. Ранее КП-Ярославль сообщала, что к плановому приему возвращается поликлиника на проспекте Октября.

- Наметилось снижение темпов распространения COVID-19, но в регионе по-прежнему ежедневно заражаются десятки человек, - уточнили в департаменте здравоохранения и фармации области.

Сейчас в регионе на прием пациентов с коронавирусом работает 14 медицинских учреждений, четыре – в Ярославле. В крайне тяжелом и тяжелом состоянии находятся 144 человека.