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Здоровье27 декабря 2021 10:24

Три больницы в Ярославле перестали принимать COVID-пациентов

В департаменте здравоохранения сообщили о снижении темпов распространения коронавируса в регионе
Полина Вачнадзе
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В Ярославле еще два медучреждения перестали принимать пациентов с COVID-19

В Ярославле еще два медучреждения перестали принимать пациентов с COVID-19

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ярославле еще два медучреждения перестали принимать пациентов с COVID-19. Речь идет о больницах №2 и №9. Ранее КП-Ярославль сообщала, что к плановому приему возвращается поликлиника на проспекте Октября.

- Наметилось снижение темпов распространения COVID-19, но в регионе по-прежнему ежедневно заражаются десятки человек, - уточнили в департаменте здравоохранения и фармации области.

Сейчас в регионе на прием пациентов с коронавирусом работает 14 медицинских учреждений, четыре – в Ярославле. В крайне тяжелом и тяжелом состоянии находятся 144 человека.