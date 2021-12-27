Вереница из 10 штук: в Ярославле встали троллейбусы

Троллейбусы в Ярославле встали вереницей. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В центре Ярославля утром 27 декабря встали троллейбусы. Пассажирам пришлось высаживаться и идти пешком, либо дожидаться автобусов.

- Стоят троллейбусы. Первый, девятый маршрут. Вереница троллейбусов на Красной площади из штук 10 примерно, - пишут ярославцы в группе «Жесть Ярославль» ВКонтакте.

- Я сегодня ехала на троллейбусе №8, он тоже встал на Красной площади в очередь.

Как оказалось, машины встали из-за одного неисправного троллейбуса. Его оперативно отогнали и движение восстановили.