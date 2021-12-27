Переславец вместо заказанного в Интернете фитнес-браслета получил книгу и картон

Переславец заплатил аз посылку с картоном 3600 рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

Житель Переславля-Залесского, поверил продавцу в социальной сети, и заказал у него фитнес-браслет. Однако, заплатив за товар, получил книгу и касок картона.

В полицию города обратился местный житель. В соцсети он обратил внимание на рекламу электронных гаджетов и заказал один из них через почтовую службу наложенным платежом.

Посылка пришла в почтовое отделение, мужчина заплатил 3600 рублей, а когда вскрыл, то обнаружил внутри вместо фитнес-браслета книгу и картон. Продавец, естественно, перестал выходить на связь.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Полиция предупреждает: заказывать товары через Интернет стоит только на проверенных сайтах. Не доверяйте неизвестным людям и не выполняйте их указания. «Выгодные» предложения могут оказаться уловками мошенников.