Ярославцы смогут отдохнуть и получить подарки

Известный сотовый оператор подготовил для клиентов новогодние сюрпризы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По предъявлению промокода из приложения «Мой Tele2» ярославцы смогут отдохнуть по другим правилам в горнолыжном комплексе, получат французский подарок в популярном магазине и развлекут детей домашними занятиями рисованием.

Новым партнером программы лояльности «Больше» Tele2 стал горнолыжный комплекс «Миловка». Он расположен на границе Ивановской области – вблизи Плёса, и традиционно пользуется популярностью у жителей Ярославля, Костромы, Владимира и других городов ЦФО.

На склонах «Миловки» смогут приятно провести время, как новички, так и профессионалы горнолыжного и сноубордического видов спорта. По промокоду из приложения оператора посетителям подарят sk i - pass на 5 подъемов.

Второе предложение Tele2 подготовила совместно с магазином «Алтын» – в Ярославле он расположен в ТЦ «Альтаир». Клиентам оператора, которые отправятся за подарками в магазин этой сети, вручат флакон французских духов. Для этого достаточно сообщить промокод из приложения «Мой Tele2».

Любителям творческих развлечений придется по вкусу новая возможность от онлайн-школы «АртГАММА». После введения промокода из приложения «Мой Tele2» жители получат в подарок два месяца онлайн мастер-классов по рисованию. Уроки рассчитаны как на детей, так и на взрослых, и позволят приятно провести время зимними вечерами, а также на праздничных выходных.

Tele2 поддерживает образ жизни своих клиентов, создает продукты и сервисы, полезные в повседневной жизни. С 2017 года оператор развивает программу лояльности «Больше», которая рассчитана на индивидуальные интересы клиентов и предлагает выгодные условия от партнеров. Абонентам доступны действительно нужные предложения в различных сферах жизни – от еды и развлечений до шопинга и саморазвития, сообщает пресс-служба компании.