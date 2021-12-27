Упала с квадроцикла и попала под машину: в Ярославской области водителя будут судить за смерть пассажирки

В Ярославской области водителя будут судить за смерть пассажирки квадроцикла Фото: Сергей ГАПОН

Сотрудники Рыбинской полиции завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Санкт-Петербурга. По версии следствия, его действия привели к гибели человека.

ДТП на трассе между Рыбинском и Арефино произошло в июле этого года. Пьяный мужчина на своей «Ладе» врезался в квадроцикл, который ехал впереди. Оба транспортных средства выбросило в кювет. 35-летняя женщина, пассажирка квадроцикла, упала с него и попала под колеса «Лады».

- От полученных травм пострадавшая скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи. Мужчина, который находился за рулем снегоболотохода, получил травмы, относящиеся к тяжкому вреду здоровья, - уточнили в пресс0службе УМВД по Ярославской области.

Водителю «Лады» грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет. Также потерпевшие подали иски и требуют возместить им моральный вред.