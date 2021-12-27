В Ярославской области 144 пациента с COVID-19 находятся в крайне тяжелом и тяжелом состоянии

В регионе под больных с коронавирусом развернуты 1363 койки Фото: Алиса ТИТКО

В Ярославской области из 1363 коек, развернутых по больных с коронавирусом, на данный момент заняты 1096. У 937 человек состояние средней степени тяжести. А вот состояние здоровья 144 пациентов врачи оценивают как крайне тяжелое и тяжелое.

- Несмотря на наметившееся снижение темпов распространения COVID-19, в Ярославской области по-прежнему ежедневно заражаются десятки человек. Сейчас на прием больных задействованы 14 медицинских организаций, - сообщили в департаменте здравоохранения и фармации региона.

В Ярославле на прием больных с коронавирусом работают четыре госпиталя:

- госпиталь ветеранов войн (180 коек),

- инфекционная клиническая больница (53),

- клиническая больница №3 (188),

- клиническая больница имени Семашко (120).

В Рыбинск с COVID- пациентами работают три медучреждения. Также под COVID-госпиталя перепрофилированы Даниловская, Переславская, Тутаевская, Угличская, Ярославская, Ростовская и Некрасовская ЦРБ.

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