Синоптики рассказали, какой будет погода в Ярославле в предновогоднюю неделю

В финале года ожидается смягчение холода Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последняя неделя в Центральной России началась с усиления морозов. Сегодня, 27 декабря, в Ярославской области ожидается -12 градусов. Завтра, во вторник, инициативу, по прогнозу синоптиков Центра «Фобос», инициативу перехватит антициклон, благодаря чему постепенно распогодится. Но ночь на среду ожидается самая морозная: столбик термометра опустится до -18. Днем в среду, 29 декабря, -15 градусов, в четверг ожидается до -12. А потом начнет теплеть.

- Показания термометров не только вернутся к 30 декабря в свое климатическое русло, но и в последующие двое суток существенно превысят многолетнюю норму. В последний день декабря и в новогоднюю ночь столбики термометров будут колебаться от -1 до -6, а первым январским днем потеплеет, - сообщили в Центре «Фобос».

! января ожидается до -3, а 2 января и вовсе +1.