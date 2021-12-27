В Ярославском районе в аварии погибла молодая женщина и пострадала девочка

ДТП произошло на 23-м километре Костромского шоссе Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

На Костромском шоссе в Ярославском районе в субботу, 25 декабря, произошло ДТП. Столкнулись две машины: «Хендай» и «Тойота Королла».

К сожалению, есть жертвы. Погибла 32-летняя женщина, которая сидела за рулем «Тойоты». Травмы получила 8-летняя девочка, пассажирка этой же машины. Ребенку потребовалась госпитализация.

В аварии был травмирован и пассажир второго автомобиля, 23-летний парень. Ему назначили амбулаторное лечение.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторожности смерть человека». Виновному грозит до пяти лет лишения свободы, - уточнили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Днем ранее, 24 декабря, практически на этом же месте произошла авария, в которой погиб 23-летний парень.