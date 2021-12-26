В поликлиниках больницы №2 Ярославля закончился первый этап ремонта Фото: Правительство Ярославской области

В поликлиниках больницы №2 Ярославля закончился первый этап капитального ремонта. К нынешнему моменту во взрослой поликлинике №2 улучшили процедурные кабинеты, аптечный пункт, холлы и вход. На это потратили более четырех миллионов рублей.

В поликлинике №1 на Московском проспекте отремонтировали рентген-кабинет и купили новое оборудование за 13 миллионов рублей.

- В следующем году в планах продолжение ремонтных работ в учреждениях больницы, – рассказала и. о. директора департамента здравоохранения и фармации Оксана Пиклун. – В частности, работы будут организованы в поликлиниках на Московском проспекте, на улицах Ньютона (в здании заменят инженерные коммуникации) и Попова (здесь обустроят специальный электроподъемник для маломобильных пациентов, будут отремонтированы кабинеты врачей и лаборатория), а также на Суздальском шоссе. Будет закуплено 15 единиц техники на сумму свыше 17 миллионов рублей.

Всего на оборудование для больницы №2 было выделено 33 миллиона рублей. Из этих денег для двух детских поликлиник – на Суздальском шоссе и на улице Попова – купили два аппарата УЗИ высокого класса.