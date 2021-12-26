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Происшествия26 декабря 2021 9:38

Нетрезвый ярославец пять раз ударил ножом знакомого, который после этого умер

Мужчины вместе выпивали
Анастасия Голубева
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Нетрезвый ярославец пять раз ударил ножом знакомого, который после этого умер

Нетрезвый ярославец пять раз ударил ножом знакомого, который после этого умер

Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Ярославле 22 декабря в Заволжском районе нашли труп 51-летнего мужчины. По подозрению в убийстве полиция задержала 41-летнего знакомого погибшего.

Перед произошедшим двое этих приятелей выпивали в квартире на улице Орджоникидзе. В какой-то момент собутыльники начали ссориться, и один из них схватился за нож. Он пять раз ударил им в грудь знакомого. Мужчина умер почти сразу от полученных травм.

- В настоящее время, подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступления предусмотренного статьей «Убийство». Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.