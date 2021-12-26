В Рыбинске злоумышленники украли больше 200 килограммов гранулята Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В полицию Рыбинска сообщили, что с городского предприятия неизвестные украли 234 килограмма медного гранулята. Общий ущерб – около 610 тысяч рублей.

Злоумышленниками оказались двое работников этого самого предприятия. Рыбинцы 43 лет и 51 года признались в содеянном. Они рассказали, что несколько дней подряд вывозили гранулят и складывали все украденное в одном месте.

- Похищенное изъято. Полицией Рыбинска возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.