Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия26 декабря 2021 8:24

В Рыбинске злоумышленники украли больше 200 килограммов гранулята

Сумма похищенного – 610 тысяч рублей
Анастасия Голубева
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В Рыбинске злоумышленники украли больше 200 килограммов гранулята

В Рыбинске злоумышленники украли больше 200 килограммов гранулята

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В полицию Рыбинска сообщили, что с городского предприятия неизвестные украли 234 килограмма медного гранулята. Общий ущерб – около 610 тысяч рублей.

Злоумышленниками оказались двое работников этого самого предприятия. Рыбинцы 43 лет и 51 года признались в содеянном. Они рассказали, что несколько дней подряд вывозили гранулят и складывали все украденное в одном месте.

- Похищенное изъято. Полицией Рыбинска возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.