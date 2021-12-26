В Ярославле изменится расписание двух автобусных маршрутов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ярославле с 27 декабря изменится расписание двух автобусов. По новому графику будут ездить автобусы №11 «Ярославль Главный – 15 МКР» и №56 «Поселок Прибрежный – «Машприбор». Изменения касаются только рабочих дней.

Помимо этого, с 25 декабря по новому расписанию, которое действует только в выходные, начал работать автобус №99С «Улица Сахарова – Ярославль Главный».

Подробно обо всех изменениях можно узнать на сайте Яргортранса.