В Ярославле изменится расписание двух автобусных маршрутов
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Ярославле с 27 декабря изменится расписание двух автобусов. По новому графику будут ездить автобусы №11 «Ярославль Главный – 15 МКР» и №56 «Поселок Прибрежный – «Машприбор». Изменения касаются только рабочих дней.
Помимо этого, с 25 декабря по новому расписанию, которое действует только в выходные, начал работать автобус №99С «Улица Сахарова – Ярославль Главный».
Подробно обо всех изменениях можно узнать на сайте Яргортранса.