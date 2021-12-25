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Происшествия25 декабря 2021 9:12

В Ярославском районе из-за аварии на трансформаторной подстанции без света остались три поселка

Дома запитали по временной схеме электроснабжения
Полина Вачнадзе
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Без света остались жители трех поселков Ярославского района

Без света остались жители трех поселков Ярославского района

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославском районе очередное ЧП с электричеством. Вечером 24 декабря заискрила трансформаторная подстанция. Без света и тепла остались жители нескольких десятков квартир поселков Красный Бор, Серебряный Бор и Серебряный Бор-2.

- "Россети" интересно, понимают ли, что в новых многоквартирных современных домах электрический котел и новая техника? Котел отключился - нет ничего. Отопление выключилось, воды горячей нет. Про другую технику просто молчу. Новые ремонты, новые многоквартирные дома. Зачем новостройки подключают к слабой линии, которая то и дело ломается? Невозможно жить! Въезжая в новую современную квартиру ты получаешь мрак. Ни света, ни тепла, - пишет Оксана К.

В филиале "Россети Центр Ярэнерго" рассказали, что ЧП на трансформаторной подстанции произошло из-за перегрузки сети.

- Была повреждена концевая кабельная муфта в распределительном устройстве 0,4кВ трансформаторной подстанции, обеспечивающей электроснабжение поселков Красный бор, Серебряный бор, Серебряный бор-2 в Ярославском районе. Персонал филиала «Россети Центр Ярэнерго» проводит аварийно-восстановительные работы. Для обеспечения электроэнергией на время проведения работ потребителям предоставлен резервный источник питания (РИСЭ) мощностью 400кВт. В настоящее время электроснабжение жителей осуществляется по временной схеме, - сообщили в компании.

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